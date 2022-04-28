Приложение российской авиакомпании «Аэрофлот» было удалено из App Store. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Уже установленная программа продолжает стабильно работать, отметили в компании. В Google Play же она по-прежнему доступна.

«Просим пассажиров не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — посоветовал авиаперевозчик.

При этом для пользователей iOS, которые не успели установить сервис компании, доступно веб-приложение.