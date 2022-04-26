Президент Украины Владимир Зеленский упомянул Россию в своем заявлении по поводу 36-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. Он заявил, что Россия сегодня грозит человечеству новой катастрофой.

Об этом он написал в соцсети «Твиттер».

«Сегодня трагедии на ЧАЭС — 36 лет. Она унесла жизни десятков тысяч людей и заставила мир осознать угрозы от небрежного обращения с «мирным атомом». Жаль, что осознали не все. И сейчас действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой», — подчеркнул Зеленский.