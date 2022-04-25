Россия потеряла еще один корабль. Сторожевой корабль «Расул Гамзатов» проекту 22460 прослужил менее пяти месяцев. Об этом сообщает издание Defense Express, ссылаясь на информацию собственных источников.

Известно, что этот корабль принадлежал береговой охране пограничной службы Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

Источники рассказали, что судно повредили в тот момент, когда переходили по внутренним водам из Каспийского к Азовскому морю. В частности, перемещавший его буксир задел элементы винто-рулевой группы корабля. В результате левая линия валов была выведена из строя, а лопасть левого винта согнута.

Отмечается, что быстро восстановить корабль рашисты не смогут, потому что нет запчастей для ремонта.

На 21 апреля корабль «Расул Гамзатов» находился в порту Азов в Ростовской области. Примечательно, что на вооружение это судно поступило 30 ноября прошлого года.