В Николаевской области российские военные отступили, однако потом были расстреляны и сожжены своими же.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«Отступили орки назад, их расстреляли там. Человек 30… Часть из них отстреляли, часть погнали обратно на передовую… Все знали про их заградотряды, все их боялись. Но их сожгли. То есть, чтобы скрыть свои следы, их сожгли, дым шел. Мы не стреляли, люди говорили, что вонь стояла страшная. Ну, это совсем уже», — отметил он.

Он также рассказал, что украинские войска разбили 13 единиц вражеской техники.