В войне России против Украины было задействовано около 25 000 так называемых «кадыровцев». По украинским данным, не менее 5 000 погибли и были ранены.

Об этом говорится в интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания «Медуза».

По его словам, после того, как в России запретили TikTok, кадыровские подразделения в принципе стали не боеспособными.

«Их было не меньше 10 с половиной тысяч под Киевом; в Буче, в частности, — это цифра, которую я точно видел. И примерно столько же было под Мариуполем… В целом можно сказать, что их было около 25 тысяч — не только из Чечни, а в целом из кавказских республик. Из которых не меньше пяти тысяч погибло и ранено», — отметил Арестович.

Он также подчеркнул, что согласно российским планам, «кадыровцы» должны были захватить Киев, но украинская артиллерия и авиация накрывали большие колонны. Кроме того, противник несколько раз попадал в засады, устроенные спецназом.

«Потом, по нашим данным, у (Рамзана) Кадырова был очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности. Потом их перебросили в Мариуполь. Он лично приехал туда, их вдохновил. За эту героическую вылазку получил звание генерал-лейтенанта. Затем они начали снимать смешные видео, где они якобы воюют», — добавил Арестович.