Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из России к 2027 году. Об этом сообщила в воскресенье австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер, сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год, это очень амбициозная цель, — рассказала министр в интервью австрийскому изданию OE24 в ответ на вопрос, когда Австрия откажется от российского газа. — Эта цель ЕС касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе».

Министр напомнила о зависимости в настоящее время Австрии от российского газа на 80%. «Мы должны от этого быстро освободиться, потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и взвинчивает цены», — пояснила министр.

Гевесслер проинформировала, что для отказа от российского газа в ближайшие годы потребуется принять три шага на общенациональном уровне. «Мы должны сократить потребление газа, перейти на тепловые насосы, геотермальную энергию и так далее везде, где это возможно. Во-вторых, мы должны сами производить биогаз и возобновляемый водород. Третий момент: нам нужны другие страны-поставщики. Например, сжиженный газ, который доставляется танкерами через терминалы в Италии и Нидерландах», — отметила она.

Австрия из-за российской военной операции на Украине еще в марте отказалась от импорта и переработки нефти из России, сообщили на минувшей неделе ТАСС в австрийской нефтегазовой компании OMV. В связи с тем, что зависимость Австрии от российского газа остается высокой и составляет 80% импорта этого вида топлива, австрийские власти пока исключают возможность эмбарго на поставки газа из России.