В первом квартале 2022 года вложения в страхование (страхование жизни) в Азербайджане выросли в 1,7 раза — до 80,697 млн. манатов.

Как сообщает АПА со ссылкой на отчет Центрального банка, за аналогичный период прошлого года по страхованию жизни было собрано 45,488 млн. манатов страховых взносов.

За отчетный период компании по страхованию жизни осуществили выплат на сумму 15,984 млн. манатов. Это в 5,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом квартале 2021 года по страхованию жизни было осуществлено выплат на сумму 82,117 манатов.

Отметим, высокий уровень выплат в этот период связан с истечением срока размещения средств и выводом средств.