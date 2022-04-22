Соединенные Штаты и их союзники начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в опубликованном в пятницу интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Системы РСЗО мы уже поставляем. И не только мы стали это делать. Кроме того, мы сейчас работаем с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем», — заявила Нуланд. При этом она не уточнила, какие именно системы РСЗО передают Киеву США и их союзники.

Замгоссекретаря США также сообщила, что несколько государств НАТО снабжают Киев компонентами, которые позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) «поднять в воздух больше самолетов». «И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и другое к ним. Это прямое следствие помощи союзников», — утверждает она.

«С изменениями на поле боя Украина уведомляет нас о своих нуждах, а мы предоставляем столько из этого перечня, сколько мы можем», — рассказала Нуланд. «Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются, есть союзники, работающие над самолетами, а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолетов, уже изменяющих ситуацию», — утверждает Нуланд.

Она также заявила, что США предоставили Украине вооружение уже более чем на $4 млрд. Нуланд добавила, что на первом этапе боевых действий США и их союзники поставляли Украине переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые комплексы Javelin, в которых, по ее мнению, Украина нуждалась больше всего. «Сейчас у Украины другие нужды. Вам нужно дальнобойное оружие, например гаубицы. Вам нужно больше противотанкового оружия и транспорт, например бронированная техника, и сейчас мы предоставляем вам его», — сказала Нуланд. «Мы работаем с вашими военными, потребности Украины меняются, и мы стараемся соответствовать этим потребностям», — заявила замгоссекретаря США в интервью украинскому изданию.