Временно исполняющим обязанности президента «Лукойла» назначен Вадим Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Как следует из сообщения, Вадим Воробьев будет исполнять обязанности до избрания нового президента «Лукойла». Оно состоится 30 мая на внеочередном собрании акционеров компании. Ранее Вадим Воробьев занимал пост первого исполнительного вице-президента «Лукойла».

Кроме того, на собрании обсудят вопрос досрочного завершения полномочий Вагита Алекперова.

Вадим Воробьев проработал в компании больше 20 лет, ранее был первым исполнительным вице-президентом и членом правления компании.