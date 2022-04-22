Центральный банк Азербайджана с учётом международного опыта реализует процесс обновления наших национальных банкнот в рамках существующей концепции с применением последних инноваций в области банкнот, нано- и микротехнологий.

Был обновлен дизайн банкноты номиналом 10 манатов, которая в настоящее время посвящена теме «История».

«Центральный банк Азербайджана объявляет о выпуске 10-манатной банкноты с обновленным дизайном и передовыми системами безопасности с 22 июня 2022 года. Новыми элементами защиты обновленной банкноты являются меняющая цвет голограмма с 3D-эффектом, элемент Spark Live, водяной знак (Государственный герб Азербайджанской Республики), визуальная идентификация для слабовидящих, вертикальный дизайн, защитная нить, печать без чернил, микротексты», — говорится в сообщении ЦБА.

Производство обновленных 10-манатных банкнот уже завершено, и на этих банкнотах имеется подпись бывшего председателя Центрального банка.

В настоящее время начат процесс адаптации всех используемых в стране кассовых систем и оборудования к обновленной банкноте номиналом 10 манатов.

Обновленная банкнота номиналом 10 манатов будет находиться в обращении параллельно с находящимися в обращении банкнотами того же номинала.