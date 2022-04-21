Уже вторая авиакомпания, предназначенная для перевозки туристов из России, появится в Турции в ближайшее время. Об этом сообщает портал AirportHaber.

Уже известно, что перевозчик получил предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции и будет базироваться в аэропорту Антальи.

Парк у нового перевозчика пока небольшой — всего четыре самолётов типа Boeing-737-900 и Boeing-777, однако в дальнейшем планируется расширение. География полётов также может быть расширена, говорится в статье профильного издания.