Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что недружественные страны заморозили резервы Банка России на общую сумму около $300 млрд, при этом точная цифра непостоянна и может меняться каждый день.

«Около 300 млрд долларов. Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302», — сказала Набиуллина.

Она также пояснила, что это связано с тем, что замороженные резервы находятся в разных валютах и их доля в долларах небольшая.

«Там есть и евро, и фунты, и так далее, и каждый день их курс меняется», — добавила глава ЦБ.