Бывший командующий сепаратистов Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что российской армии вряд ли удастся взять крупные украинские города.

По его словам, «2-й конкретный этап» спецоперации «ожидаемо забуксовал, при чем там, где по идее должны быть глубокие прорывы».

«То есть, южнее Изюма (в направлении на Барвенково) и между Гуляй-Полем и Угледаром. Продвижение за минувшие сутки, вроде-бы, есть (якобы есть даже занятые населенные пункты, на юге, по крайней мере), но фронт противника не прорван и успехи пока носят исключительно тактический характер. А впереди — штурм крупных н.п., лежащих на пути наступающих. И до них еще надо дойти…», – написал он в своем Telegram.