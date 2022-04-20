Грузия и Азербайджан всегда отмечают День Победы 9 мая, заявил телерадиоведущий Георгий Саралидзе, выступая в эфире передачи «Кто против» Дмитрия Куликова на телеканале «Россия 1».

Так, по его словам, в Грузии День победы – это народный, семейный праздник, – праздник страны, понесшей большие потери во Второй мировой войне. «Например, в Грузии, где оппозиция, последователи Саакашвили ( Михаил Саакашвили – экс-президент Грузии — прим.ред.) пытались перенести празднование Дня Победы с 9 мая на 8 мая, парламент не провел», — сказал он.

Далее Георгий Саралидзе отметил, что День Победы всегда на высоком официальном уровне отмечается в Азербайджане.