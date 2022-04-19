Руководство Московской биржи провело первые переговоры с коллегами из Тегерана.

«Это скорее первый обмен опытом, потому что, понятно, там достаточно специфический рынок, закрытая экономика, отсутствует конвертация риала», — рассказали в Мосбирже.

Отмечается, что несмотря на санкции и изоляцию иранской экономики биржевая торговля в Иране есть.

«В условиях санкций сорокалетних этот рынок полностью замкнут на себе. Что показал опыт этот: там обращаются более 600 местных компаний. В стране с населением чуть больше 80 млн человек порядка 50 млн граждан Ирана имеют брокерские счета», — отметили в Мосбирже.