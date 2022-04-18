Защита блокадного города Мариуполь продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка «Азов» проводят спецоперацию по контратаки.

Об этом говорится на официальной странице отдельного отряда специального назначения «Азов» в Telegram.

Видео, снятое с помощью беспилотного летательного аппарата, было опубликовано в понедельник, 18 апреля. На кадрах видно, как защитники Мариуполя уходят в контратаку против российских военных. Бойцы «Азова» проводят определенные наступательные шаги по выбитию врага с территории города.