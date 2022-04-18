Президент России Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась. По словам российского лидера, расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране не удалось, передаёт ТАСС.

«Мы можем уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов», — сказал президент России.

По словам Путина, от рестрикций пострадали те, кто вводил их. Он отметил, в США и в странах Европы наметилось ухудшение экономической динамики.