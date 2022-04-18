Турция продолжает усилия для того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, ситуация сложная, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калын встретился с американскими конгрессменами в офисе президента Долмабахче в Стамбуле.

Он заявил, что Турция принимала стороны на двух важных встречах в Анталье и Стамбуле, чтобы «положить конец» кризису.

По его словам, ситуация с переговорами в данный момент «относительно сложная».

«Турция по-прежнему делает все возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», — приводит слова представителя Эрдогана газета Star.