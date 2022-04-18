Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов рассказал, что практически во всех подразделениях украинской армии есть мусульмане.

«И подсчитать их не представляется возможным. Но я так думаю, что по Киеву и Киевской области мусульман – это не меньше тысячи человек. У нас есть сейчас и крымскотатарские батальоны, и чеченские батальоны. И в разных других подразделениях есть татары, арабы, азербайджанцы, украинцы, принявшие ислам, дагестанцы», – рассказал он в интервью «РБК-Украина».

Он также высказался о кадыровцах. По его словам, в мусульманском мире над ними иронизируют, называют их «тик-ток батальонами».

«Потому что они непосредственно в боях участия не принимают, а делают постановочные видео. Они стоят за спинами других российских солдат, выполняют фактически карательные функции и работают на рекламу.

Эта реклама, которую снимают все эти кадыровцы, направлена на две аудитории. Первая – это внутренняя аудитория в России, где они показывают: «смотрите, как мы тут легко захватываем и ведем бои, фактически без потерь, мы все такие бравые мусульмане». И это играет роль мобилизационного ролика для мусульман в России. А с другой стороны, вся эта реклама направлена на арабо-мусульманский мир», – заявил он.

По его мнению, в арабо-мусульманском мире наблюдается большая симпатия и поддержка России.

«И как раз эти все ролики рассчитаны исключительно на мусульманскую аудиторию. Я даже уверен, что это снимается для того, чтобы показать в арабских странах – в Иране, в Пакистане, в Сирии. Чтобы показать: «вот, смотрите, мусульмане России такие верующие, такие правильные, они здесь воюют с этими националистами и фашистами – украинцами». Все это именно в таком ключе преподносится.

И это выпячивание своей религиозности – оно не потому, что они действительно такие религиозные. А потому что им нужно снять контент, который будет направлен на арабо-мусульманский мир для того, чтобы Россия имела там поддержку и могла проводить там свою политику, чтобы ее поддерживали на международной арене, чтобы финансировали, помогали обходить санкции, восхищались Россией как страной, которая противостоит Америке.

В принципе в мусульманском мире все это преподносят не как войну России против Украины, а как войну против Америки. А Украине просто не повезло, что мы оказались на поле боя. И поэтому, если мы пообщаемся со СМИ мусульманских стран, то они нас вообще не считают субъектом, говорят, что на нашей территории происходит война России против Америки. И когда ты начинаешь им объяснять, что американцев здесь нет, здесь воюют украинцы, мы защищаем свою Родину, они говорят, что это все ерунда и что якобы нас используют», – заявил Исмагилов.