Еврокомиссия представила странам-участницам анализ указа президента России Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила о том, что его выполнение нарушит санкции против РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Как следует из предварительного юридического анализа комиссии, указ президента России изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Собеседник агентства пояснил, что новая процедура позволит передать «полный контроль российскому государству» в отношении того, «когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств». Это также позволит Москве регулировать обменный курс в своих интересах.

Кроме прочего, данный механизм позволит нарушать ограничительные меры, принятые ЕС против России после ввода российских войск в Украину 24 февраля, сообщил собеседник агентства.