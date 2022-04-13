Командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и заместитель командира 36 ОБрМП майор Сергей Волына выступили с заявлением по поводу операции по прорыву морпехов 36-й бригады и соединению с полком «Азов».
«Вчера мы объединились с достойными бойцами из Батальона морской пехоты. Настоящими воинами, героями, которые остались верные присяге, верные украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен — они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит», — сказал Прокопенко.
Волына заявил, что «провели успешную операцию с полком «Азов». Присоединились в ним, провели успешную перегруппировку и продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен. Мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи».
Добавить комментарий