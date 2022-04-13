Командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и заместитель командира 36 ОБрМП майор Сергей Волына выступили с заявлением по поводу операции по прорыву морпехов 36-й бригады и соединению с полком «Азов».

«Вчера мы объединились с достойными бойцами из Батальона морской пехоты. Настоящими воинами, героями, которые остались верные присяге, верные украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен — они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит», — сказал Прокопенко.

Волына заявил, что «провели успешную операцию с полком «Азов». Присоединились в ним, провели успешную перегруппировку и продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен. Мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи».