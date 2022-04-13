Медведчука задержали на украинско-венгерской границе. Именно в Венгрию направлялся Медведчук. Насколько мне известно, эта операция происходила при содействии спецслужб Венгрии и России. То есть согласно плану, сначала он должен был попасть в Венгрию, а оттуда на самолете – в Москву.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал Олег Ляшко, бывший народный депутат Украины, лидер Радикальной партии.

«Понятно, что Медведчук не мог вломиться в Чехию, Польшу, Словакию, которые поддерживают Украину в борьбе с российским нападением. Поэтому кум Путина направился в Венгрию. Для венгерского режима во главе с Виктором Орбаном дешевый российский газ важнее пролитой крови украинцев.

Венгерские спецслужбы совместно со спецслужбами РФ пытались провести операцию, чтобы вывезти Медведчука из Украины. Но наши спецслужбы – СБУ, разведка – в содействии с иностранными партнерами сработали на миллион процентов и задержали этого урода», — добавил Ляшко.

«То, что произошло, – прекрасная новость, которая показывает всему миру способность украинских спецслужб найти каждого врага хоть под землей и привлечь его к ответственности, сколько бы на это ни потребовалось времени», — написал лидер партии.