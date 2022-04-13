Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что в Кремле не особо воспринимают идею обменять Виктора Медведчука на украинских пленных.

«Никаких закулисных отношений с Россией у Медведчука никогда не было. По поводу обмена, о котором с жаром таким заговорили деятели в Киеве: он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации», — сказал Песков.

Но при этом подчеркнул, что «Медведчук всегда выступал за мир и против войны, и никакой военной операции на Украине не было бы, если бы в Киеве учитывали идеи Медведчука о нормализации отношений».