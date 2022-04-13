Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group собирается до конца года прекратить торговлю российской нефтью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо представителя компании.

Согласно заявлению базирующейся в Женеве фирмы, уже во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств значительно сократятся и обрабатываемые Vitol объемы нефти из России. К концу года компания намерена полностью прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет иных указаний.