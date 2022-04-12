Барда оказалась под ударом сильного ветра. Его порывы нанесли большой ущерб домам и ЛЭП.
Ветер при этом повредил крыши ряда домов. В результате пострадали три человека, уточняет АПА.
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