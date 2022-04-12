В последние несколько лет ситуация на Ближнем Востоке стала меняться. На сегодня большинство арабских стран подписали с Израилем мирные договора, развивается бурная экономическая кооперация. В последний месяц произошло улучшение отношений Израиля с Турцией. Президент Израиля Ицхак Герцог даже посетил Турцию. Об этом заявил «Минвалу» президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак.

По его мнению, за потеплением отношений Израиля и Турции видна рука президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Никто особо и не скрывает того факта, что президент Азербайджана Ильхам Алиев лично приложил руку к этому процессу. Сегодня уже открыто говорят, что Азербайджан может стать посредником по улучшению отношений между Израилем и Ираном, что было бы вообще идеально. Ведь если вспомнить, то у Израиля и Ирана были хорошие отношения во времена правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Словом, времена меняются и собственно то, что просил Израиль — открыть хоть какое-то официальное представительство Азербайджана, сегодня уже становится актуальной темой, и я знаю, что наше внешнеполитическое ведомство по всем официальным и неофициальным каналам постоянно намекает, что пора бы Азербайджану открыть посольство», — заявил он.

Коснувшись упоминания об открытии посольства в поздравительном послании президента Израиля азербайджанскому лидеру, Спивак отметил, что это уже высочайший уровень дипломатического намека, который никогда не происходит просто так.

«Наверняка уже есть некие договоренности и вполне вероятно и даже ожидаемо в конце этого или же в следующем году открытие посольства Азербайджана в Израиле. Также вероятны взаимные визиты глав государств, что, на мой взгляд, гораздо важнее с символической точки зрения. Визит Ильхама Алиева в Израиль продемонстрировал бы всему миру, что Азербайджан — наш союзник», — подчеркнул он.

Асиф Айдынлы