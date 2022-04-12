Украина получила от Швеции через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) очередной транш на 44,5 млн евро в рамках Соглашения о ссуде «Дополнительная ссуда для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления». Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что финансовая поддержка чрезвычайно важна в условиях военного времени.

«Такая помощь позволит Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовое равновесие нашего государства», — указал Марченко.

В рамках соглашения ссуда от МБРР предоставляется на бюджетную поддержку обеспечения первоочередных социальных расходов и расходов на здравоохранение.