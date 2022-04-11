11 апреля российские войска применили в окруженном Мариуполе неизвестное отравляющее вещество. Об этом в Telegram проинформировал защищающий город украинский полк «Азов».

«Около часа назад российские войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА», – говорится в сообщении.

Украинские военные объяснили, что «у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром».

«Последствия использования неизвестного вещества уточняются», – отметили в «Азове».

Ранее сегодня в «ДНР» предложили применить химическое оружие против украинских военных, которые обороняются на «Азовстали».