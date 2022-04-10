Власти Турции планируют создать новую авиакомпанию, которая будет перевозить только российских туристов на турецкие курорты. Об этом сообщает газета Sabah.

Известно, что авиакомпания будет базироваться в аэропорту Антальи, а в ее распоряжении будут самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции, а также страховых рисков. Кроме того, власти страны планируют выдавать кредиты под государственные гарантии для поддержки крупных принимающих компаний, которые лишились туристов из России из-за авиасанкций.

На рейсах Turkish Airlines уже выделили 1,5 миллиона мест специально для перевозок «пакетных» туристов. Сообщается, что эти меры позволят Турции сохранить поток отдыхающих из РФ.