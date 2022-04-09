В Мариуполе во время защиты города от погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев. Он отдал жизнь, выполняя боевые задания в составе подразделения Морской пехоты Украины.

О потере сообщил его друг, ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев. Именно они, вернувшись с войны, открыли полюбившуюся украинцам сеть пиццерий Pizza Veterano., отмечает «Обозреватель».

«Рафаэль Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города в составе своего подразделения Морской пехоты Украины», – написал Остальцев.

Он рассказал, что именно Агаев когда-то давно научил его готовить пиццу, «после чего моя жизнь изменилась».

«Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по-другому не мог. Когда ты вернулся – мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли, как готовить пиццу по возвращении с фронта, и очень удивились тому, что «не забыли», – написал Остальцев .

Он отметил, что Агаев был рядом, когда открылась первая Pizza Veterano, «помогал, поддерживал, наставлял».

Остальцев и Агаев по возвращении с фронта открыли Pizza Veterano: их целью было не только накормить украинцев, но и помочь с трудоустройством ветеранов войны на Донбассе, столкнувшихся с трудностями в гражданской жизни.

Первая пиццерия была открыта в декабре 2015 года. Там сразу же ввели правило «подвешенной» пиццы, когда кто-нибудь из посетителей мог оплатить пиццу, которой впоследствии бесплатно угощали пришедших в заведение ветеранов войны на Донбассе.