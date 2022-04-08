Инфляция в России в марте разогналась до 7,6%, став максимальной с января 1999 года, а уровень годовой инфляции достиг 16,7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Согласно информации, продукты питания в России в марте подорожали на 7,1%, за год на 19,6%. Сильнее всего подорожали лук (+50,1%) и сахар (+44%).
Полный отчёт Росстата о росте цен в России в марте:
Бытовая теника:
— Машины стиральные – на 46,3%,
— Холодильники – на 35,0%,
— Плиты бытовые – на 27,5%,
— Миксеры, блендеры – на 27,3%,
— Машины швейные – на 26,6%,
— Электропылесосы напольные – на 26,2%,
— Печи микроволновые – на 26,0%,
— Утюги – на 25,4%,
— Электрочайники – на 21,4%.
Плодоовощная продукция, цены выросли:
— На лук репчатый – 50,1%,
— Капусту белокочанную – 39,8%,
— Бананы – 31,5%,
— Морковь – 29,5%,
— Помидоры свежие – 27,4%,
— Свеклу столовую – 24,7%,
— Груши – 21,7%,
— Виноград – 14,9%.
На непродовольственные товары увеличились цены:
— На прокладки – на 19,3%,
— Подгузники детские – на 17,5%,
— Порошки стиральные – на 16,4%,
— Мыло хозяйственное – на 13,1%,
— Пасты зубные – на 12,6%,
— Бумагу туалетную – на 12,5%,
— Мыло туалетное – на 11,4%,
— Спички – на 10,4%,
— Пелёнки для новорождённых – на 10,2%.
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