Инфляция в России в марте разогналась до 7,6%, став максимальной с января 1999 года, а уровень годовой инфляции достиг 16,7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Согласно информации, продукты питания в России в марте подорожали на 7,1%, за год на 19,6%. Сильнее всего подорожали лук (+50,1%) и сахар (+44%).

Полный отчёт Росстата о росте цен в России в марте:

Бытовая теника:

— Машины стиральные – на 46,3%,

— Холодильники – на 35,0%,

— Плиты бытовые – на 27,5%,

— Миксеры, блендеры – на 27,3%,

— Машины швейные – на 26,6%,

— Электропылесосы напольные – на 26,2%,

— Печи микроволновые – на 26,0%,

— Утюги – на 25,4%,

— Электрочайники – на 21,4%.

Плодоовощная продукция, цены выросли:

— На лук репчатый – 50,1%,

— Капусту белокочанную – 39,8%,

— Бананы – 31,5%,

— Морковь – 29,5%,

— Помидоры свежие – 27,4%,

— Свеклу столовую – 24,7%,

— Груши – 21,7%,

— Виноград – 14,9%.

На непродовольственные товары увеличились цены:

— На прокладки – на 19,3%,

— Подгузники детские – на 17,5%,

— Порошки стиральные – на 16,4%,

— Мыло хозяйственное – на 13,1%,

— Пасты зубные – на 12,6%,

— Бумагу туалетную – на 12,5%,

— Мыло туалетное – на 11,4%,

— Спички – на 10,4%,

— Пелёнки для новорождённых – на 10,2%.