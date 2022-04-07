Президент США Джо Байден намерен подписать одобренные в четверг Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью, а также о запрете импорта энергоносителей из России в свете ситуации в Украине. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это то, что президент поддерживает, к чему он призывал. Разумеется, он планирует их подписать», — сказала она.

Байден в марте уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ. Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру.