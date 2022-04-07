YouTube заблокировал видеозапись выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 17 марта 2022 года из-за «нарушения принципов сообщества», сообщили ТАСС в пресс-службе Google, которая владеет YouTube.

«Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий в Украине, который нарушает эту политику», — сообщили в пресс-службе.

Роскомнадзор потребовал снять ограничение с видеозаписи.