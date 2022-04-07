Объединённая авиастроительная корпорация запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолётов Ту-214, которые должны заменить зарубежные Boeing и Airbus. Об этом рассказал глава корпорации Юрий Слюсарь, сообщает ТАСС.

«Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214. Нам нужно сейчас нарастить серийность по самолётам Ту-214, Ил-96 и Ил-76», — сказал Слюсарь.

По его словам, для производства российских лайнеров на данный момент установлены «максимально сжатые сроки».