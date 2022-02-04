Доходы Нефтяного фонда от АЧГ резко выросли

В январе текущего года (с 01.01.2022 по 01.02.2022) доходы Нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) от блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) составили 683,114 млн. долларов США, что на 2,8 раз больше, чем в годовом сравнении.

Как сообщили в ГНФАР, за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 244,946 млн. долларов США.

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Сообщается, что общие доходы фонда с АЧГ (с 2001 года по 01.02.2022) составили 156 056 млн. долларов США.