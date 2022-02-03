Венгрия рассчитывает в конце 2023 года начать покупку газа у Азербайджана, сообщил Сийярто

Венгрия рассчитывает в конце 2023 года начать покупку газа у Азербайджана, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге в Баку.

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«Надеемся, что все инфраструктурные работы в юго-восточной части Европы будут завершены, чтобы позволить азербайджанскому газу поступать в центрально-европейские страны. Будапешт рассчитывает на получение азербайджанского газа к концу следующего года», — отметил Сийярто.