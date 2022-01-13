Полковник-лейтенант Джафаров обвинил Али Алиева в неуважении к Родине

«30 ноября в результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, я и мой коллега-офицер чудом выжили».

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Об этом сообщил журналистам полковник-лейтенант Эмиль Джафаров, пострадавший в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Ми-17 на территории Хызы.

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«Мы ожидали, что люди будут рады за тех, кто пережил страшную катастрофу. А то, что Али Алиев высказывает мнения, не соответствующие действительности, — это прежде всего неуважение к нашей Родине» (цитата по АПА).

Э.Джафаров отметил, что недопустимо, чтобы председатель партии «Граждане и развитие» (VIP) Али Алиев ставил под сомнение то, что он и его коллега получили ранения в результате крушения вертолета, высказывая необоснованные и абсурдные предположения.

Полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Эдилов поблагодарили суд за вынесение справедливого решения, не допускающего унижения их чести и достоинства.