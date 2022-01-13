Али Алиев арестован на 5 месяцев

В Ясамальском районном суде состоялся судебный процесс по уголовному делу председателя Партии граждан и развития Али Алиева.

На процессе под председательством судьи Гусейна Сафарова было принято решение по жалобе в порядке особого обвинения полковника-лейтенанта Государственной пограничной службы Эмиля Джафарова в отношении Али Алиева, передает АПА.

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Решением суда в отношении А.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста на 5 месяцев.