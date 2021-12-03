Жертвы крушения вертолета получили статус шехидов, заявил министр Бабаев

«Военнослужащим, погибшим в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы 30 ноября, предоставлен статус шехида». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев (цитата по Report).

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Министр напомнил, что в результате крушения вертолета также пострадали двое военнослужащих: “Я желаю им скорейшего выздоровления. Погибшие в результате аварии — шехиды. Их семьям будут выплачены все пособия, предусмотренные статусом шехида (пособия, стипендии, компенсации, пенсии). Также семьи будут обеспечены жильем, автомобилем. Для удовлетворения потребностей этих семей будут использованы все инструменты, предлагаемые государством».