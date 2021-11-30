Крушение вертолета ГПС произошло при посадке, погибшие получат статус шехида

Сегодня вертолет Государственной пограничной службы вылетел с Сангачальского аэродрома для участия в учениях и разбился при посадке в учебном центре «Гарагейбат».

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Генерал выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Э.Гулиев отметил, что лица, получившие ранения в результате происшествия, проходят курс лечения в госпитале Государственной пограничной службы.

«В соответствии с законодательством, погибшим при крушении вертолета будет присвоен статус шехида», — добавил Гулиев. “Их состояние удовлетворительное. Врачи делают все возможное для их выздоровления”, — сказал он.

«Законодательством предусмотрено автоматическое предоставление статуса шехида военнослужащим, погибшим в ходе военных учений» — отметил он.