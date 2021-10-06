Госслужба: Автобусы Баку-Нахчыван продолжают использовать территорию Ирана

6 октября, 12:31

Автобусы, следующие по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, продолжают использовать для проезда территорию Ирана.

Об этом сказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По ее словам, этот маршрут остался неизменным, и курсирующие по нему автобусы продолжают использовать иранскую территорию.

«По этому маршруту из Баку в Нахчыван отправляются два автобуса ежедневно. На Билясуварском таможенно-пропускном пункте пассажиры сдают ПЦP-тест. Для граждан Азербайджана он бесплатный», — сказала Аллахъярова.

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В Азербайджане 28 мая могут объявить Днем Независимости

6 октября, 11:13

28 мая будет объявлен Днем Независимости.

Это нашло отражение в законопроекте «О Дне независимости», который был внесен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Согласно законопроекту, 18 октября будет объявлен Днем восстановления независимости. В то же время День Независимости и День восстановления независимости каждый год будут отмечаться как праздничные дни.

Отметим, ранее 28 мая отмечался как День Республики, 18 октября — как День государственной независимости.