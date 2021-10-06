Госслужба: Автобусы Баку-Нахчыван продолжают использовать территорию Ирана

Автобусы, следующие по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, продолжают использовать для проезда территорию Ирана.

Об этом сказала пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По ее словам, этот маршрут остался неизменным, и курсирующие по нему автобусы продолжают использовать иранскую территорию.

«По этому маршруту из Баку в Нахчыван отправляются два автобуса ежедневно. На Билясуварском таможенно-пропускном пункте пассажиры сдают ПЦP-тест. Для граждан Азербайджана он бесплатный», — сказала Аллахъярова.