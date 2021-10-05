Иран развернул «москитный флот» на одной из баз на побережье Каспия

«Москитный флот» Ирана развёрнут на одной из баз на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное обозрение».

Сообщается, что скоростных катеров с крупнокалиберными пулемётами на объекте до 4000.

«Тегеран вполне способен массово задействовать их для атак на объекты нефтяной инфраструктуры Азербайджана в случае перехода конфликта в «горячую фазу»», – утверждает ресурс.

Напомним, 7 сентября на побережье и в акватории Каспийского моря проведены совместные азербайджано-турецкие учебно-тренировочные занятия групп подводного нападения и обороны.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала, что на очередном этапе учений спецназовцы военно-морских сил страны совместно с военнослужащими Турции выполнили учебно-боевые задачи по планированию операций, обезвреживанию диверсионно-террористической группы условного противника и уничтожению его временной базы. На учениях с привлечением катеров были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника.

Как ранее писал Minval,az, в середине сентября пограничники Азербайджана провели учения по пресечению террористических атак на нефтегазовую инфраструктуру на Каспии.