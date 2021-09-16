Азербайджан ожидает диверсию и атаку на свою инфраструктуру на Каспии?

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провела учения в Каспийском море. В пресс-службе ведомства отметили, что тактические учения на тему «Обезвреживание диверсионных групп и обеспечение морской безопасности подразделениями ГПС путем поисковых операций диверсий при пресечении против морской инфраструктуры Азербайджана на Каспийском море» были проведены с 13 по 15 сентября.

В учениях были задействованы пограничные сторожевые корабли береговой охраны, вертолеты, БПЛА, спецоборудование по выявлению ОМП и его компонентов, катера-амфибии.

Учения были проведены по 7 тактическим эпизодам в 3 этапа, задачи учений были успешно выполнены, добавили в ГПС.

Примечательно, что 13 сентября завершились учения групп подводного нападения и обороны Военно-морских сил Азербайджана и Турции.

Подразделения выполняли боевые задачи по планированию операций, обезвреживанию диверсионно-террористической группы условного противника и уничтожению его временной базы.

В ходе различных этапов отрабатывались задачи по нейтрализации террористов и освобождению захваченного судна. Для выполнения поставленных задач привлекались вертолеты и катера.

На проведение учений в Каспийском море отреагировали в Тегеране, где назвали их «незаконными».