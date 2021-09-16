Азербайджан ожидает диверсию и атаку на свою инфраструктуру на Каспии?

16 сентября, 12:45

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провела учения в Каспийском море. В пресс-службе ведомства отметили, что тактические учения на тему «Обезвреживание диверсионных групп и обеспечение морской безопасности подразделениями ГПС путем поисковых операций диверсий при пресечении против морской инфраструктуры Азербайджана на Каспийском море» были проведены с 13 по 15 сентября.

В учениях были задействованы пограничные сторожевые корабли береговой охраны, вертолеты, БПЛА, спецоборудование по выявлению ОМП и его компонентов, катера-амфибии.

Учения были проведены по 7 тактическим эпизодам в 3 этапа, задачи учений были успешно выполнены, добавили в ГПС.

Примечательно, что 13 сентября завершились учения групп подводного нападения и обороны Военно-морских сил Азербайджана и Турции.

Подразделения выполняли боевые задачи по планированию операций, обезвреживанию диверсионно-террористической группы условного противника и уничтожению его временной базы.

В ходе различных этапов отрабатывались задачи по нейтрализации террористов и освобождению захваченного судна. Для выполнения поставленных задач привлекались вертолеты и катера.

На проведение учений в Каспийском море отреагировали в Тегеране, где назвали их «незаконными».

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.