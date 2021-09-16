Скончался известный баскетбольный специалист

Сербский баскетбольный тренер Душан Ивкович умер в возрасте 77 лет.

О подробностях смерти специалиста рассказал президент клуба «Раднички» Горан Калинич.

«В 6.50 Душан скончался в больнице Белграда из-за попадания воды в легкие», — цитирует функционера «Газета.ру» со ссылкой на SportKlub.

Ивкович возглавлял сербский «Партизан», греческие клубы ПАОК, «Олимпиакос», турецкий «Анадолу Эфес» (Турция), а также российские ЦСКА и «Динамо».

Во время работы Ивковича главным тренером сборная Югославии стала серебряным призером летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, а также стала чемпионом мира (1990), трехкратным победителем первенства Европы (1989, 1991, 1995). Также он привел команду Сербии к серебру чемпионата Европы 2009 года.