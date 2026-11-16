УЕФА выдвинул главу Федерации футбола Франции Филиппа Диалло кандидатом на пост президента ФИФА, где на новый срок намерен переизбраться Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба европейской организации.

На заседании исполнительного комитета УЕФА национальные футбольные ассоциации единогласно поддержали кандидатуру 63-летнего Диалло. Он принял предложение баллотироваться на пост главы международной федерации.

Выборы президента ФИФА состоятся в марте 2027 года в Марокко. Инфантино возглавляет организацию с 2016 года и уже объявил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру.

Выдвижение Диалло происходит на фоне разногласий между УЕФА и руководством ФИФА по вопросам управления и развития мирового футбола.