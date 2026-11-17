Сборная Азербайджана по футболу завершила товарищеский матч с Андоррой выездной победой со счетом 3:1.

Встреча прошла на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе. Счет на второй минуте открыл Эшгин Ахмедов, а на 47-й минуте Муса Гурбанлы удвоил преимущество гостей. На 55-й минуте Рикард Фернандес отыграл один мяч, однако на 70-й минуте Торал Байрамов реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Особенным этот матч стал для капитана сборной Эмина Махмудова – он провел свой последний, 66-й матч в составе национальной команды.