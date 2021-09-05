Финальный заезд Азербайджана на «Танковом биатлоне»

5 сентября, 14:14

На полигоне Алабино, в армейских международных играх 2021, прошел финал конкурса «Танковый биатлон». В финальном поединке сошлись танкисты России, Китая, Казахстана и Азербайджана. Несмотря на дождливую погоду посмотреть финальные танковые баталии собрались сотни болельщиков.

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Портал «Москва-Баку» посетил соревнования и запечатлел, как азербайджанские танкисты провели финальную эстафету «Танкового биатлона».

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Гусейнов: Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения

5 сентября, 14:58

«Мы рассматриваем визит жителей Агдама на родину как символ великого возвращения».

Об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов, слова которого приводит «Репорт».