Азербайджанские танкисты заняли четвертое место в конкурсе «Танковый биатлон»

4 сентября, 19:30

 

Азербайджанские танкисты заняли четвертое место среди 19 стран в конкурсе «Танковый биатлон», проведенном в рамках «Армейских международных игр-2021».

В финальном этапе соревнований «Танковый биатлон», проходивших на полигоне Алабино в Подмосковье, наши танкисты соревновались с танкистами из России, Китая и Казахстана. Победителем танкового биатлона стала команда России, второе место занял Китай, третье место занял Казахстан, четвертое место заняла команда Азербайджана.

Отметим, «Армейские международные игры-2021» завершились финальным этапом конкурса «Танковый биатлон».

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.