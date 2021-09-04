Азербайджанские танкисты заняли четвертое место в конкурсе «Танковый биатлон»

Азербайджанские танкисты заняли четвертое место среди 19 стран в конкурсе «Танковый биатлон», проведенном в рамках «Армейских международных игр-2021».
В финальном этапе соревнований «Танковый биатлон», проходивших на полигоне Алабино в Подмосковье, наши танкисты соревновались с танкистами из России, Китая и Казахстана. Победителем танкового биатлона стала команда России, второе место занял Китай, третье место занял Казахстан, четвертое место заняла команда Азербайджана.
Отметим, «Армейские международные игры-2021» завершились финальным этапом конкурса «Танковый биатлон».