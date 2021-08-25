Россия подписала контракты с семью странами на форуме «Армия-2021». В их числе и Армения

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Россия подписала контракты с рядом стран, которые являются традиционными партнерами РФ.
Об этом 25 августа сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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«Среди подписантов традиционные наши партнеры — Казахстан, Армения, Беларусь, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма», — сказал он в эфире телеканала «Звезда». По его словам, общая сумма контрактов превысит €2 млрд. «Такого еще не было, это прорыв», — утверждает Шугаев.