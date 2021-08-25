Россия подписала контракты с семью странами на форуме «Армия-2021». В их числе и Армения

Соединенные Штаты не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных.

Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Когда миссия закончится и мы уйдем <…>, аэропорт больше не будет ответственностью США», — сказал он (цитата по ТАСС).