Россия не позволяет Армении соскочить с крючка

Но в то же время рушит свой имидж в Азербайджане

Торговля оружием издавна считалась весьма прибыльным делом. А в последние годы она еще и стала хорошим бизнесом для стран со слабой экономикой. Другое дело, что подобные сделки часто сопровождаются «откатами» и приводят к обогащению маргиналов.

Именующая себя суверенным государством Армения – а на деле российская губерния – проигравшая в недавней войне в Карабахе вместе со своими покровителями продолжает делать взрывоопасные шаги, пытаясь разрушить с трудом выстроенную Азербайджаном региональную модель безопасности.

Новоназначенный министр обороны Армении Аршак Карапетян в интервью Общественному телевидению заявил, что Ереван «предпримет практические шаги по развитию военно-технического сотрудничества с Россией».

По словам Карапетяна, Армения планирует закупать «только современное оружие». Он заверяет, что в ходе встреч в Москве «чувствует полную поддержку» российской стороны в вопросе модернизации армянской армии.

«Мы здесь не слышим слова «нет»… Мы планируем приобрести новое вооружение, мы отказались закупать старые вооружения. Лучше иметь меньше оружия, но высокого качества. Главное, чтобы мы были уверены – это оружие работает», – отметил Карапетян.

Здесь, конечно же, стоило бы поинтересоваться у Аршака Карапетяна, на какие это средства намерена его страна приобрести российское вооружение. Но важно другое: в Ереване последние десятилетия не раз пытались выдавать желаемое за действительное, уверяя, будто бы их страна обладает «сверхмощным» оружием, закупленным у РФ, но данный миф был разбит азербайджанской армией, и часть того самого «грозного» вооружения в настоящее время находится в Баку, на проспекте 8 Ноября, где расположен Парк Трофеев. И вполне вероятно, что все последние раздражающие заявления на данную тему, озвученные армянской стороной, являются всего лишь дешевым пиар-ходом.

Но, как бы там ни было, очевидно, что в Москве вновь решили втянуть Ереван в гонку вооружений. В ближайшей перспективе нельзя исключать, что ряд старых образцов оружия вновь будет подарен Армении, а современные модели поставлены ей под соусом кредитов. Все это в конечном итоге вгонит Ереван в длительные долговые обязательства перед Москвой и увеличит его зависимость от Москвы.

Армянские власти идут на это осознанно, что вызывает дополнительные вопросы. Диву даешься: как страна, проигравшая в войне, чья экономика еле дышит, демонстрирует такое усердие в восстановлении своей армии? Отток населения из Армении бьет рекорды, страна по уши в долгах, но хочет «модернизировать» остатки своих разгромленных вооруженных сил? Все это, на первый взгляд, мягко говоря, крайне глупо. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, как на оборонных заказах последние годы «наваривались» и экс-министр Давид Тоноян, и «оружейный барон» Давид Галстян, он же «Патрон Даво».

Словом, не исключается, что заработать в этот раз захотел сам Карапетян.

Но у страха глаза, конечно же, велики. И этим, судя по всему, решили умело воспользоваться в Москве. Действительно, итоги войны нанесли российскому ВПК серьезные имиджевые потери, и теперь там озвучивают смехотворные высказывания вроде того, что знаменитые турецкие «Байрактары», оказывается, являются «легкой мишенью» и отстают от своих российских аналогов. Кроме того, в значительной степени дополнительные проблемы для него создали, в том числе, и наложенных Западом санкции.

В результате реальные клиенты, привыкшие платить «живые» деньги, как, к примеру, Азербайджан, устремили свой взор на другие рынки. Все это сузило экспортные возможности российского ВПК и побудило российские оборонные предприятия акцентировать внимание на продаже оружия только тем странам, которые не имеют возможностей выхода на альтернативные рынки или вынуждены покупать оборонную технику лишь в кредит. И это в очередной раз подтверждает пример оборонного взаимоотношения Еревана с Москвой.

Плюс ко всему война подошла к концу, и на данный момент безопасности Армении не угрожает никто. Помнится, даже в период военных действий Баку неоднократно заявлял об отсутствии у нашей страны военных целей на территории Армении, и антитеррористическая зачистка велась исключительно на суверенной территории Азербайджана. Правда, были случаи, когда несколько раз поражались военные цели на востоке Армении — ракетные комплексы, которые обстреливали гражданское население Азербайджана. Но отсутствие реакции Москвы и ОДКБ только подкрепляло аргументы Баку, указывая на правоту его действий.

С другой стороны, в Ереване часто любят говорить, что гарантом ее безопасности являются российские военные базы в стране. Спрашивается, зачем вооружаться, если страна и так находится под «зонтиком безопасности» РФ?

Москве, в свою очередь, стоило бы наконец перестать заниматься милитаризацией региона и сфокусировать внимание на его демилитаризации – ведь на кону ее репутация в азербайджанском, и не только азербайджанском, обществе. А Еревану – набраться ума и смелости, чтобы соскочить с российского «крючка» и начать выстраивать отношения с Баку. Кому–кому, а армянским стратегам прекрасно известно, каково это — «чувствовать полную поддержку» и «не слышать слова «нет»» от своего хозяина. Которым, между прочим, не стоило бы наступать на грабли во второй раз и помнить о том, что «Железный кулак» по-прежнему на месте.

Максуд Салимов